Bully: Rockstar rinnova ancora il marchio

Sono passati oramai diversi anni dall’uscita di Bully. Il titolo di casa Rockstar (che debuttò in Europa sotto il nome di Canis Canem Edit) è al centro di speculazioni e rumor su un possibile seguito oramai da tantissimo tempo. Purtroppo il team di sviluppo non ha mai confermato la possibilità di vedere un sequel ma il marchio continua ad essere rinnovato.

Come riportato online, infatti, l’ufficio statunitense che si occupa di tutelare marchi e brevetti ha di recente visto un aggiornamento sul trademark di Bully. Il marchio è stato rinnovato più volte in un giorno da parte di Rockstar Games e Take-Two Interactive, alimentando di fatto le possibilità di rivedere le avventure di Jimmy Hopkins prima o poi, sotto qualsiasi forma.

Ovviamente allo stato attuale stiamo solamente parlando di speculazioni vere e proprie. I rinnovi dei trademark, nel mondo dei videogiochi, sono infatti qualcosa di molto comune, anche solo per la protezione di nomi e loghi, rendendo così impossibile la loro riproduzione. Se mai il titolo ritornerà, magari sotto forma di remaster o remake. Considerando la popolarità del gioco non è infatti da escludere che nel prossimo futuro non si possa vedere infatti una vera e propria resurrezione in stile “Araba Fenice”. Sareste contenti di un eventuale ritorno del franchise? E in che modo? Fateci sapere la vostra opinione con un commento alla notizia.