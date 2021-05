DJMAX Respect V: trailer della season 2 in arrivo domani

Neowiz ha pubblicato un trailer relativo alla season 2 in arrivo su DJMAX Respect V. Da domani 4 maggio arriveranno infatti diverse novità all’interno del gioco musicale del team sudcoreano.

Queste gli aggiornamenti in arrivo, attraverso la pagina Steam del gioco.

Come accennato in precedenza, la stagione 2 dei ladder match inizierà il 4 maggio e durerà 90 giorni.

Cambiamenti ai match ladder:

Aggiunto sistema di decadimento LP (ladder points)

Dal livello Platinum, se non si gioca ai Ladder Match per più di 10 giorni, si perderanno LP ogni giorno.

Decadimento LP

-Platino: 30 LP

-Diamante: 50 LP

-Master: 70 LP

-Grandmaster: 100 LP

– Nella partite di piazzamento, l’MMR verrà reimpostato gradualmente in base al livello della stagione 1.

– La difficoltà delle tracce del matchmaking nelle partite di piazzamento è stata modificata.

Clear Pass stagione 2

Si può accedere alla pagina CLEAR PASS nel gioco premendo F6.

Sono state preparate molte altre ricompense per la stagione 2

– Il CLEAR PASS: S2 PREMIUM TICKET verrà rilasciato nel Negozio di Steam.

– Gli utenti PREMIUM TICKET riceveranno i seguenti premi:

1) Il badge Premium verrà aggiunto al profilo della targa utente.

2) I giocatori con il ticket Premium possono guadagnare premi CLEAR PASS S2 Premium e PUNTI BONUS aggiuntivi durante il gioco.

3) I giocatori con il ticket Premium ora possono giocare a qualsiasi traccia selezionata dall’host in Open Match anche se non hanno acquistato il DLC. Tuttavia, i giocatori non possono selezionare la traccia DLC che non hanno acquistato, quando l’utente è l’host.

AGGIORNAMENTO DEI CONTENUTI

-SC Pattern Update

-Saranno aggiunti i pattern SC di 10 tracce.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che DJMAX Respect V è il porting su PC della versione per PlayStation 4.