Saints Row The Third Remastered arriverà su Steam dal 22 Maggio

Sebbene sia uscita già su console quasi un anno fa, tanti giocatori su PC stanno aspettando l’ingresso di Saints Row The Third Remastered, che è attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi per PlayStation 4 e Xbox One. Siccome non sono arrivate notizie in merito alla versione, un utente su Twitter a chiesto gli sviluppatori quando uscirà tale edizione.

La software house non si è fatta attendere con la risposta relativa alla data d’uscita, ed abbiamo appreso che l’opera targata Volition e pubblicata da Deep Silver farà il suo debutto su Steam nel corso della giornata del 22 Maggio 2021. Per coloro che non hanno giocato il titolo al tempo del suo ingresso nel mercato, questa è decisamente un’ottima notizia, che arricchisce le uscite videoludiche nel mese di maggio.