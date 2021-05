Activision smentisce i licenziamenti a Toys for Bob

Recentemente, sono emerse diverse notizie secondo cui quasi tutti gli studi di Activision stanno lavorando a Call of Duty, come ha confermato anche Toys for Bob, gli sviluppatori di Spyro Reignited Trilogy e Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Queste notizie avevano anche affermato che c’erano stati diversi licenziamenti presso lo studio, ma secondo Activision, tali informazioni non sono veritiere.

In una dichiarazione fornita dalla società (tramite MP1st), è stato affermato: “Le segnalazioni di licenziamenti presso Toys For Bob non sono corrette. Non c’è stata una riduzione del personale dello studio recentemente. Il team di sviluppo è pienamente operativo e ha un buon numero di lavori a tempo pieno in questo momento. Lo studio è entusiasta di continuare a supportare Crash Bandicoot 4: It’s About Time e, più recentemente, di fornire ulteriore supporto per lo sviluppo a Call of Duty: Warzone “.

Il messaggio, oltre dunque a contraddire quello che era stato detto da ex sviluppatori di Toys for Bob, fa intendere comunque il supporto a Crash Bandicoot 4, che non ha DLC o simili annunciati; anche se il tutto può comunque riferirsi anche solo a miglioramenti e patch correttive.

A marzo si parlava anche di una nuova “ondata” di licenziamenti da parte di Activision Blizzard.