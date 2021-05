Sonic: nessun videogioco nel 2021?

Sembra che i fan di Sonic dovranno aspettare ancora un po’ prima di poter mettere le mani su un nuovo gioco del porcospino blu. Al momento infatti, esclusa la possibilità di una eventuale remaster di cui vi avevamo parlato nelle scorse settimane, non sembra esserci davvero nulla all’orizzonte.

L’indiscrezione è stata lanciata dal numero di aprile di License Global, magazine che copre i piani delle aziende per tutti i più grandi franchise mondiali. La pagina dedicata a Sonic, infatti, parla del trentesimo anniversario del porcospino di casa SEGA di quest’anno, non riportando però nessun tipo di informazione in merito a nuve IP in arrivo magari su PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4, Xbox One e PC, al di là di festeggiamenti vari con la release di gadget e altri.

Nonostante non ci sia nessun tipo di informazione ufficiali, il magazine è sempre stato una fonte di informazioni attendibile per alcuni leak. Sarebbe dunque lecito aspettarsi la carenza di videogiochi con la famosa mascotte di casa SEGA. Sempre secondo il magazine, in aggiunta, il 2022 dovrebbe essere l’anno giusto per poter vedere non solo il nuovo film ma anche nuovi giochi.

Siete delusi della possibilità di non vedere un ritorno del famoso porcospino blu? Oppure siete già abituati all’assenza della mascotte? Condividete i vostri pensieri lasciando un commento alla notizia in merito!