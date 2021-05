Dragon Age 4: nuova concept art rievoca i Custodi Grigi

Le informazioni arrivano col contagocce da parte di BioWare riguardo uno dei titoli più attesi da moltissimi giocatori. Parliamo ovviamente di Dragon Age 4, il quale a stento si è fatto vedere negli ultimi mesi e, purtroppo, ancor meno più tempo addietro. Poco, ma perlomeno è adesso arrivato altro materiale.

Il team di sviluppo ha infatti pubblicato, tramite il proprio account Twitter ufficiale, una nuova concept art e, stavolta, facendo leva su una delle figure più riconosciute del brand: i Custodi Grigi. Proprio quell’Ordine di guerrieri dediti, per tutta la loro vita, alla lotta contro la Prole Oscura.

Oltre questo però, BioWare non ha altro da mostrare, al momento. Tutto ciò che al momento i fan possono avere è questa ulteriore concept art mentre, speranzosi, attendono di saperne di più in un futuro abbastanza vicino su Dragon Age 4.

@SerGoldman I got you! Is this the right amount of pointy and gray?

Happy Friday all. I hope everyone is staying safe and doing well. 🙂 🐉⚔️🛡️🐉 pic.twitter.com/LbAmD1SKGR

— Christian Dailey (@ChristianDailey) April 30, 2021