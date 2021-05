Crash Bandicoot On The Run: un leak svela elementi a tema Spyro

Crash Bandicoot On The Run si arricchirà a breve di Spyro. L’annuncio non è ancora stato divulgato ma in questo specifico caso il leak proviene da un datamining del gioco, disponibile su Android e iOS. Si tratta di un’aggiunta che sarà disponibile solamente nel corso dei prossimi giorni.

Come arriverà Spyro in Crash Banddicoot On The Run? Grazie alla nuova stagione. La nuova season dovrebbe essere disponibile tra circa 3 giorni, come riportato da un banner interno al gioco. Il draghetto blu, sempre di proprietà di Activision, sarà disponibile come personaggio giocabile proprio nel endless runner dedicato al bandicoot. Il design richiamerà quello già visto nella Reignited Trilogy, ovvero il pacchetto che include i primi tre giochi di Spyro rimasterizzati per PlayStation 4, Xbox One e PC.

Non solo Spyro in versione classica: sarà presente anche una skin Dark, almeno stando alle immagini, che trovate in calce alla notizia. Insomma, oramai è solo questione di tempo: le immagini sono state svelate, dunque non resta che attendere l’ufficialità da parte degli sviluppatori e del publisher per questa new entry nel gioco del Bandicoot più conosciuto al mondo. Siete contenti anche voi di questa nuova aggiunta? Fateci sapere cosa ne pensate lasciando un commento alla notizia!