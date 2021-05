NioH e Jump Force tra i giochi del PlayStation Now

Se da un canto abbiamo avuto Microsoft che ha recentemente annunciato i nuovi giochi dell‘Xbox Game Pass, dall’altro, Sony Interactive Entertainment svela ufficialmente i titoli che si uniranno di diritto all’interno del catalogo legato al PlayStation Now. Seppur non al livello qualitativo del servizio proposto da Microsoft, quest’ultimo ha saputo proporre nel corso del tempo delle produzioni di alto spessore, che hanno recuperato diversi giocatori e non solo.

Ebbene, a partire da questo momento, sul PlayStation Now sono disponibili i seguenti titoli: Jump Force, NioH e Street of Rage 4. Ecco le descrizioni delle opere videoludiche:

Nioh:

Impugna la tua spada e viaggia nel sanguinoso periodo Sengoku del Giappone – un’epoca devastata da stati in guerra e da forze oscure e maligne – e percorri un sentiero violento attraverso la terra nei panni del samurai senza padrone, William. Incrocia le lame in brutali combattimenti corpo a corpo, brandendo spade, asce, lance e persino martelli da guerra contro nemici sia umani che demoni. In questa brutale avventura in terza persona, dovrai sopportare gli incontri feroci e imparare dai tuoi errori: ogni morte ti porterà alla resurrezione e ogni resurrezione a una maggiore determinazione a superare i tuoi nemici.

Jump Force:

Alcuni dei più famosi eroi dei Manga vengono gettati in un campo di battaglia completamente nuovo: il nostro mondo. Unendosi per combattere la minaccia più pericolosa, la Jump Force porterà il destino dell’intero genere umano. Crea il tuo avatar e salta in un’originale modalità Storia per combattere al fianco di alcuni dei più potenti eroi Manga di Dragon Ball, One Piece, Naruto, Bleach, Hunter X Hunter, Yu-Gi-Oh!, Yu Yu Hakusho, Saint Seiya e molti altri. Oppure vai alla Lobby online per sfidare altri giocatori e scoprire tante modalità e attività.

Streets of Rage 4: