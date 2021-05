Rocket League: trailer sul pack NASCAR 2021

Come precedentemente annunciato, è in arrivo il pack delle auto NASCAR in Rocket League. Il pack sarà disponibile a partire dal 6 maggio e fino al 12 maggio; per l’occasione Psyonix ha pubblicato anche un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Il trailer arriva insieme al comunicato sul sito ufficiale, che mostra i dettagli del pack. Il NASCAR 2021 fan pack sarà acquistabile nello shop in game di Rocket League a 2000 crediti e conterrà:

NASCAR Ford Mustang

-Decalcomania Roush Fenway Racing # 6 (NASCAR Ford Mustang) e banner giocatore

-Decalcomania Stewart-Haas Racing # 10 decalcomania (NASCAR Ford Mustang) e banner giocatore

-Decalcomania Team Penske # 22 (Ford Mustang NASCAR) e banner giocatore

NASCAR Chevrolet Camaro

-Adesivo Chip Ganassi Racing # 1 (NASCAR Chevrolet Camaro) e banner giocatore

-Adesivo Richard Childress Racing # 3 (NASCAR Chevrolet Camaro) e banner giocatore

-Adesivo Hendrick Motorsports # 9 (NASCAR Chevrolet Camaro) e banner giocatore

-Adesivo Richard Petty Motorsports # 43 (NASCAR Chevrolet Camaro) e banner giocatore

NASCAR Toyota Camry

-Adesivo Joe Gibbs Racing # 18 (NASCAR Toyota Camry) e banner giocatore

-Adesivo 23XI Racing # 23 (NASCAR Toyota Camry) e banner giocatore

Adesivo NASCAR x RL (per ogni auto)

Ruote da racing Goodyear

Gli articoli inclusi nel pacchetto possono essere equipaggiati solo da NASCAR Ford Mustang, NASCAR Chevrolet Camaro e NASCAR Toyota Camry. La NASCAR Ford Mustang, NASCAR Chevrolet Camaro e NASCAR Toyota Camry non possono essere personalizzate con tutti i tipi di articoli.