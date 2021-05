Angels With Scaly Wings: trailer di lancio delle versioni PS4 e PS5

I videogiochi, da anni a questa parte, si sono contrentrati indubbiamente su specifici generi, viste le potenzialità dei nuovi hardware che, con gli anni, aumentano il distacco generazionale di volta in volta rispetto alla loro precedente iterazione (e il discorso vale sia per le console che per i PC). Fortunatamente però, i giocatori non si fanno sfuggire titoli come Angels With Scaly Wings.

Il suddetto titolo è infatti una “semplice” avventura grafica uscita originariamente uscita su Steam nel 2017 e sviluppata dal team indie nipponico Radical Phi e con un ottimo risultato, seppur nel suo piccolo.

Vi lasciamo alla descrizione del titolo seguita poi dal trailer di lancio. Angels With Scaly Wings è ora disponibile, oltre che su PS4 e PS5, anche su Xbox e Nintendo Switch.

Tu, il giocatore, sei un ambasciatore per la Terra inviato attraverso un misterioso portale nel mondo dei draghi. Esplora una città piena di segreti e le persone che li mantengono in questo avvincente romanzo visivo di fantascienza con slice of life e simulatori di incontri.

Angels with Squamy Wings è un romanzo visivo unico ambientato in un mondo popolato da draghi.

Dopo la scoperta di un portale misterioso, tu sei stato selezionato come uno dei pochi esseri umani a viaggiare nel mondo dei draghi. Mentre viaggi come ambasciatore, impara di più su questo luogo stranamente familiare, e scopri che il vostro collega umano sa più di quello che ti dice.

Spetterà a voi e gli amici che incontrerai per strada scoprire la cospirazione che minaccia il mondo appena scoperto – e nel processo, sarete capaci di trovare anche l’amore.