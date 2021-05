Predator Hunting Grounds approda su Steam con tanto di nuovi contenuti

Come menzionato e annunciato tra le pagine del blog ufficiale di PlayStation, Predator Hunting Grounds ha compiuto in questi giorni un anno di vita. Quale momento migliore per approdare anche sulla piattaforma Steam, se non quando nuovi contenuti stanno per essere aggiunti?

Proprio così, il titolo targato IIIFonic approderà sulla piattaforma d’acquisto targata Valve, il quale permetterà inoltre di scontrarsi in battaglie 4vs4 con, in più, una nuova mappa e supporto al crossplay. Il team offrirà ai giocatori Steam un pacchetto DLC Predator contenente tutte e quattro le skin e le abilità del Predator: Vichingo, Samurai, Valchiria e Cacciatore della città.

La nuova mappa è situata nel profondo della giungla, dove la flotta mercenaria di Stargazer ha una pista di atterraggio che utilizza per contrabbandare le merci. La mappa Airstrip sfiderà ancora una volta le abilità del giocatore, non solo spingendo i suoi limiti verticali, con combattimenti sui tetti degli hangar e su vecchie torri radio, ma anche con zone scoperte in cui sarà particolarmente vulnerabile.

Lo sviluppo della mappa Airstrip, dal concetto alla creazione, ci ha tenuti impegnati per circa sette mesi. Offrirà 12 diverse missioni in cui dovrete schivare i proiettili mentre vi muovete a zig zag tra case, torri radio, vari accampamenti Stargazer, hangar per aeroplani e una pista disseminata di aerei ed elicotteri, il tutto sparso all’interno di una fitta giungla.

Infine, con l’avvento delle specializzazioni, ben accolte dai giocatori, il team ha deciso di crearne altre, che potete trovare qui sotto. Predator Hunting Grounds è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam.

Cacciatore/Cacciatore della giungla: Segugio – Isolate il bersaglio e aggirate il fango.

Segugio – Isolate il bersaglio e aggirate il fango. Esploratore: Fantasma – Avvicinatevi di nascosto e attaccate in mischia per infligge più danni.

Fantasma – Avvicinatevi di nascosto e attaccate in mischia per infligge più danni. Berserker: Selvaggio – Ripristinate la salute acquisendo trofei.

Selvaggio – Ripristinate la salute acquisendo trofei. Alfa: Irascibile – Dopo aver ricevuto danni alle spalle da parte di un Fireteam nemico, il vostro prossimo attacco in mischia infligge più danni.

Irascibile – Dopo aver ricevuto danni alle spalle da parte di un Fireteam nemico, il vostro prossimo attacco in mischia infligge più danni. Anziano: Spietato – Gli avversari sanguinano più rapidamente mentre sono a terra e impiegano più tempo a rianimarsi.

Caccia o diventa preda in questo sparatutto asimmetrico multigiocatore che pone l’uomo contro il Predator. Facendo parte di un Fireteam di soldati, completa le missioni prima che il Predator ti trovi, o vesti i panni del Predator e dai la caccia alla tua preda.