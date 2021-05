Rainbow Six Siege: trailer per il nuovo evento Apocalypse

Ubisoft continua giustamente a supportare uno dei propri titoli di punta da qualche anno a questa parte. Parliamo ovviamente di Rainbow Six Siege, FPS tattico forte del suo lato competitivo e del gameplay, entrato ormai nel cuore di tantissimi giocatori appassionati del genere.

Il colosso francese ha in questi istanti pubblicato il trailer del nuovo evento che prenderà piede su tutte le versioni del titolo a partire dal 4 maggio per un tempo limitato. Durerà, infatti, solo fino al 18 maggio. Apocalypse, tale il nome del suddetto evento, si ambienta in un mondo post-apocalittico con una modalità a tema non troppo distante dalle standard e che permetterà di ricevere skin davvero uniche.

Vi lasciamo alla descrizione dell’evento seguita dal trailer ufficiale, mentre vi ricordiamo che Rainbow Six Siege, entrato nella prima stagione dell’anno 6, è attualmente disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

A causa dell’energia nucleare, la civiltà è stata annientata lasciando il posto a un deserto desolato. Dalle rovine della civiltà sono emersi due clan in lotta tra loro per la speranza e la libertà. Quale sceglierai? Dal 4 al 18 maggio, lotta per la sopravvivenza in Apocalypse!