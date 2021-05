Star Wars: tutte le proposte di Disney+ per il 4 maggio

In occasione del 4 maggio (May the 4th), anche conosciuto come Star Wars Day, su Disney+ debuttano la nuova serie originale Star Wars: The Bad Batch; un cortometraggio de I Simpson a tema Star Wars, unico nel suo genere; e alcune esperienze cinematografiche a tema per celebrare una galassia lontana, lontana.

Come regalo speciale per i fan, su Disney+ arriverà Maggie Simpson in “Il risveglio della Forza dopo il riposino”, un nuovo corto de I Simpson ispirato alla saga, che porta a Springfield i personaggi dell’Universo di Star Wars. Maggie Simpson in “Il risveglio della Forza dopo il riposino” è il primo di una serie di corti de I Simpson che Disney+ rilascerà nel corso dell’anno, rendendo omaggio ai diversi brand e ai titoli della piattaforma.

Inoltre, per celebrare la creatività e l’abilità artistica dei fan di Star Wars, Lucasfilm e Disney+ hanno commissionato degli artwork originali che, per la prima volta, saranno presenti sulla piattaforma per diversi giorni. Un gruppo di artisti e fan della saga da tutto il mondo ha creato illustrazioni che rappresentano una selezione di film e serie originali di Star Wars, dandogli vita con il loro stile unico. Gli artwork saranno presenti sulla piattaforma fino al 9 maggio.

La nuova serie Star Wars: The Bad Batch debutterà con una premiere speciale domani, martedì 4 maggio alle 9:00. Il corto Maggie Simpson in “Il risveglio della Forza dopo il riposino”, gli altri titoli e gli artwork arriveranno sulla piattaforma dalle 00:01 di martedì 4 maggio.

I titoli disponibili su Disney+ dal 4 maggio

Star Wars: The Bad Batch – disponibile dalle 9:00 di martedì 4 maggio

La serie segue il gruppo di cloni sperimentali d’elite della Bad Batch (introdotti per la prima volta in Star Wars: The Clone Wars) mentre trovano la propria strada in una galassia in rapido cambiamento nell’immediato dopoguerra della Guerra dei Cloni. Ognuno dei membri della Bad Batch – una squadra speciale di cloni che variano geneticamente rispetto ai loro fratelli dell’Esercito dei Cloni – possiede un’eccezionale e singolare abilità che li rende soldati straordinariamente efficienti nonché un formidabile equipaggio. Nell’era successiva alla Guerra dei Cloni, affronteranno missioni mercenarie mentre lottano per sopravvivere e trovare un nuovo obiettivo.

Maggie Simpson in “Il risveglio della Forza dopo il riposino” – disponibile dalle 00:01 di martedì 4 maggio

In un asilo lontano lontano… ma sempre a Springfield, Maggie si avventura nella ricerca epica del suo ciuccio rubato. In questo originale corto che celebra la galassia di Star Wars, questa avventura la porta faccia a faccia con giovani Padawan, Signori dei Sith, noti droidi, truppe ribelli e una battaglia finale contro il lato oscuro.

Star Wars Pianeti – disponibile dalle 00:01 di martedì 4 maggio

Gli spettatori potranno prendersi una vacanza virtuale in alcuni dei luoghi più iconici e amati dei film di Star Wars, come Hoth, Tatooine e Sorgan, mentre questa affascinante serie li porta in volo in una galassia lontana lontana.

Star Wars Astronavi e veicoli – disponibile dalle 00:01 di martedì 4 maggio

Il pubblico potrà avvicinarsi a due delle astronavi più iconiche e amate dei film di Star Wars con questo affascinante contenuto che permetterà agli spettatori di esplorare i famosi interni ed esterni del Millennium Falcon e di uno Star Destroyer Imperiale.