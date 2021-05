PlayStation: annunciata la partnership con Discord!

Sony non è nuova ad annunci di collaborazioni con alcune delle aziende più in vista del panorama tecnologico internazionale, e di certo anche la notizia che sta circolando in queste ore rientra in questa categoria. PlayStation infatti ha svelato una nuova partnership che la legherà alla popolare app di chat Discord, che verrà implementata all’interno del PlayStation Network a partire dal 2022.

Come parte dell’accordo, Sony entrerà in possesso di una quota di minoranza di Discord, il che permetterà di integrare questo servizio di comunicazione sulle console del colosso nipponico. Un annuncio che arriva a meno di due settimane dalla chiusura della trattativa tra Discord e Microsoft, che avrebbe portato all’acquisizione del servizio di chat da parte del gigante statunitense per circa 10 miliardi di dollari.

Discord era sulla bocca di tutti i principali operatori di mercato fin dall’inizio dell’anno, quando sia VentureBeat che Bloomberg, avevano riportato di offerte provenienti da diverse compagnie. Come sottolineato dal Wall Street Journal però, la compagnia aveva bloccato ognuna di queste proposte, preferendo “rimanere indipendente in questo momento”.

Nel suo annuncio ufficiale, Sony ha espresso tutta la sua soddisfazione per l’accordo raggiunto:

“I nostri team stanno già lavorando duramente insieme, per connettere Discord con la vostra esperienza social e di gaming su PlayStation Network. Il nostro obiettivo è quello di portare Discord e l’esperienza PlayStation più vicine sulle console e sui dispositivi mobili, a partire dai primi mesi del prossimo anno, permettendo ad amici, gruppi e comunità di incontrarsi, divertirsi e comunicare più facilmente mentre giocano insieme”

I dettagli dell’accordo sono ancora, per il momento, abbastanza vaghi, e non è stato ancora reso chiaro cosa significherà questa nuova partnership per PS4, PS5 e l’app di Discord, anche se una delle implicazioni più semplici e facili da ipotizzare sembra essere l’approdo dell’app sul PlayStation Network, il che renderebbe più agili le comunicazioni tra console e sui dispositivi mobili.

Sony ha assicurato di essere pronta a svelare nuovi dettagli nei prossimi mesi.