Xbox Series X e S: arriva l’FPS Boost per oltre 70 titoli

Fin dall’annuncio delle console di nuova generazione, e delle loro strabilianti specifiche tecniche, la comunità dei videogiocatori ha vissuto in costante fibrillazione. L’arrivo di hardware tanto potenti e versatili sembrava un sogno, e le fantasie dei giocatori non hanno potuto fare a meno di schizzare alle stelle quando è stato annunciato che le console next-gen avrebbero avuto la funzionalità di retrocompatibilità con i titoli delle generazioni precedenti. Microsoft ha poi fatto un passo ulteriore, annunciando l’FPS Boost, una tecnologia in grando di raddoppiare (o addirittura quadruplicare) il frame rate e la resa grafica dei giochi su Xbox Series X e S (qui trovate tutte le informazioni sul funzionamento dell’FPS Boost).

Certo, non tutti i giochi sono compatibili con questa straordinaria tecnologia, ma proprio nella giornata di oggi, Microsoft ha annunciato che più di 70 titoli riceveranno l’FPS Boost su Xbox Series X e S, andando così ad aggiungersi ai titoli Bethesda ed Electronic Arts che già ne godevano. Tra i titoli più importanti su cui l’FPS Boost sarà attivo ci sono giochi come Battlefield V, DiRT 4, Dragon Age Inquisition, Fallout 76, Gears of War 4, Metro Last Light Redux, Tom Clancy’s The Division, Wasteland 3 e Watch Dogs.

Attraverso il blog di Major Nelson è possibile conoscere l’elenco completo di tutti i titoli appartenenti alle console di precedente generazione che godranno dell’FPS Boost. Molti dei titoli appartenenti alla lista, comunque, sono disponibili nel catalogo di Xbox Game Pass e di EA Play (servizio di Electronic Arts disponibile proprio con la sottoscrizione del Game Pass). Per tutte le novità non dovrete far altro che seguire il podcast di Major Nelson nel corso di questa settimana.