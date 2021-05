Arcane: Netflix annuncia l’anime ispirato a League of Legends

Netflix e Riot Games hanno annunciato proprio oggi una collaborazione che porterà il fenomeno videoludico da 8 milioni di utenti al giorno, League of Legends, direttamente nel mondo degli anime, sulla piattaforma streaming statunitense, con la serie animata Arcane, in anteprima mondiale dal prossimo autunno 2021.

Arcane sarà la prima serie animata di Riot Games e sarà ambientata nei misteriosi luoghi in cui si sviluppa la popolare IP League of Legends. La serie verrà prodotta in collaborazione con Fortiche Productions. Lo scenario sarà quello della regione utopica di Piltover, e nei meandri oppressi di Zaun. La trama seguirà le origini di due iconici campioni di League of Legends, e di un potere che li metterà a dura prova.

Dominique Bazay, direttore delle serie originali di Netflix ha dichiarato:

“League of Legends ha da sempre coinvolto un enorme fandom a livello globale, siamo entusiasti di poter produrre la prima serie televisiva incentrata su questo universo, la serie ‘Arcane’, sarà una corsa emozionante e visivamente spettacolare che terrà gli spettatori con il fiato sospeso”

Shauna Spenley, President of Global Entertainment di Riot Games ha invece salutato il progetto con queste parole:

“Arcane è una lettera d’amore per i nostri fan e giocatori, che da sempre ci chiedono nuove esperienze cinematografiche che esplorino più in profondità le ambientazioni e i campioni di League of Legends. Netflix, grazie alla sua incredibile forza e capillarità a livello globale, è in grado di realizzare contenuti di altissima qualità, ed è quindi il partner perfetto per portare a termine il nostro obiettivo, e portare ‘Arcane’ verso i giocatori di tutto il mondo”.

Riot Games continua ad aumentare i suoi fan in tutto il mondo fuori e all’interno del gioco. Ha accumulato oltre 14 miliardi di visualizzazioni sui suoi video a livello globale e il Campionato Mondiale 2020 di League of Legends ha registrato spettatori da record su più piattaforme. In totale, oltre un miliardo di ore di contenuti sono state visualizzate in tutto il mondo, aumentando le posizioni del gioco e rendendo LoL l’Esport più guardato del pianeta, con il match finale che ha raggiunto una cifra di spettatori in media al minuto (AMA) di 23,04 milioni e ha raggiunto 45 milioni di utenti simultanei (PCU). Quella con Netflix è soltanto l’ultima delle collaborazioni annunciate negli ultimi tempi di Riot Games: la compagnia lavora infatti anche con Uniqlo per la realizzazione di una linea di t-shirt.