Yasuke: ci sono grandi piani per il futuro dell’anime

Nel 2021 pieno di nuovi anime di Netflix (il servizio di streaming ne ha annunciati più di quaranta), uno dei primi nuovi titoli è stato Yasuke, interessantissima serie sulla vicenda del primo samurai di colore della storia giapponese, vissuto al servizio di Oda Nobunaga. Ma a quanto pare i sei episodi della prima stagione sono soltanto l’inizio, e i produttori della serie hanno deciso di utilizzare i social per condividere, in parte, i loro grandiosi piani per il futuro della saga.

Yasuke è stato infatti prodotto da LeSean Thomas, il creatore di Cannon Busters, dal candidato premio Oscar LaKeith Stanfield e soprattutto dal musicista Flying Lotus, nominato a un Grammy Awards. Ed è stato proprio quest’ultimo a condividere la sua visione per il futuro della serie.

Flying Lotus infatti, che ha anche composto la opening dell’anime, ha stuzzicato i fan sulle possibilità future della saga. All’interno delle sei puntate di questa prima stagione infatti si è lasciato intendere che ci sia un intero mondo da esplorare e numerose storie da raccontare intorno a Yasuke, e questo sembra essere esattamente il piano dei produttori:

In una recente intervista il produttore e regista LeSean Thomas ha fatto eco a queste speranze con le sue dichiarazioni:

La serie è stata prodotta da uno degli studi migliori del momento, MAPPA, gli autori di Jujutsu Kaisen e dell’ultima stagione de L’Attacco dei Giganti, ed ha fatto il suo esordio su Netflix lo scorso 29 aprile 2021.

We hope these 6 episodes would serve as an introduction to this world and get you hype for more. We have big plans for Yasuke. It’s just the beginning. ⚔️🖤

— YASUKE (@flyinglotus) April 29, 2021