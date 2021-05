L’attacco dei giganti: arriva un nuovo poster per la seconda parte della quarta stagione

L’ultimo capitolo de L’attacco dei giganti è un ricordo ancora fresco nella mente degli appassionati, che sono stati costretti a salutare, meno di un mese fa, l’opera che li ha accompagnati nel corso degli ultimi undici anni e sette mesi, diventando, con tutta probabilità, uno dei lavori manga e anime migliori di sempre. L’ultima stagione della serie animata ispirata al manga di Hajime Isayama deve ancora trovare la sua conclusione, con studio MAPPA che metterà in scena la seconda parte dell’anime nell’inverno 2022.

Una seconda parte che si preannuncia come piena d’azione e di combattimenti, mentre la storia di Eren Jeager e dei suoi amici giunge a una drammatica conclusione (nonostante alcuni fan abbiano chiesto a Isayama di riscriverla). Ma in vista dell’ultima battaglia l’azienda giapponese specializzata in merchandise dedicato alle più importanti serie anime, AmiAmi, ha realizzato un bellissimo poster di reclutamento per il Corpo di Ricerca.

Il poster riunisce la celeberrima frase “I want you” che compariva nei poster di reclutamento dell’esercito statunitense, unendola al più caratteristico “Sasageyo” (“Offrite i vostri cuori“), che è diventato il grido di battaglia dei soldati del Corpo di Ricerca. Il poster sarà disponibile a partire dal prossimo giugno.

Con il manga ormai terminato, la seconda parte dell’ultima stagione anime de L’attacco dei giganti è tutto quello che rimane ai fan prima di doversi separare dal mondo creato da Hajime Isayama.

L’attesa, purtroppo sarà ancora lunga, ma l’inverno del 2022 arriverà, portando con sé il termine di una delle saghe anime più grandi di sempre. MAPPA non ha ancora condiviso una data precisa per l’uscita di quello che sarà l’episodio 76 de L’attacco dei giganti, ma sappiamo per certo che, quando avverrà, il ritorno della serie sarà adrenalinico e violento, con la battaglia tra Eren e il resto del mondo pronta a esplodere in tutta la sua violenza.