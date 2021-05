The Last of Us Ellie’s Revenge: rifatevi gli occhi con questo incredibile corto amatoriale

Tempo fa fu annunciato un film basato su The Last of Us, produzione che però ha avuto vita breve, trasformatasi in una serie televisiva targata HBO e attualmente in fase di realizzazione. Nel corso degli anni sono stati realizzati tantissimi film e produzioni amatoriali basati sul capolavoro di Naughty Dog, ma uno in particolare è davvero incredibile!

Parliamo di The Last of Us Ellie’s Revenge, un corto amatoriale dal budget decisamente alto: per realizzare questo fan-movie sono stati investiti circa 10.000 dollari, oltre a coinvolgere il regista Tommy Jackson e ben 20 persone. Di seguito vi indichiamo la trama del cortometraggio, che include spoiler sulla trama di “Part II”, ossia il secondo capitolo della saga:

Joel è stato ammazzato da Abby e dal suo gruppo Ellie parte insieme a Dina per scovare i suoi assassini. Tra ricordi del passato e brutali uccisioni nel presente, la nostra protagonista combatterà umani e infetti (realizzati in maniera superba) per poi ritrovarsi faccia a faccia contro la sua nemesi, Abby!

In calce a questa notizia potete vedere l’ispiratissimo Ellie’s Revenge, che fino a questo momento ha totalizzato oltre 475.000 visualizzazioni. Buona visione!