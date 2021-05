Fable: l’action RPG avrà per motore ForzaTech

Durante l‘Xbox Games Showcase della scorsa estate, Playgroung Games ci aveva deliziato con l’annuncio del prossimo Fable per Xbox Series X/S e PC: si tratta del quarto capitolo della ben nota saga RPG che ripone in sé la speranza di un revival dello storico franchise di Microsoft. Nonostante molte voci di corridoio sembrino indicare come ancora molto lontano il periodo di lancio, vari dettagli sono riusciti a trapelare nel corso degli ultimi mesi. Le ultime novità arrivano direttamente da un annuncio di lavoro pubblicato sul sito web di Microsoft Careers, in cui è scritto che a dar vita all’atteso action RPG non saranno motori di terze parti, bensì ForzaTech, di proprietà del team Xbox.

ForzaTech costituisce il motore, gli strumenti, e i conduttori che guidano le serie di giochi Forza Motorsport e Forza Horizon. Oltre ad aggiungere nuove funzionalità come il ray tracing per supportare la prossima generazione di console, stiamo anche arricchendo i toolset per supportare un action RPG open-world: Fable.

Purtroppo non vengono fornite ulteriori informazioni, pertanto rimaniamo in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte del developer. Nel frattempo, per rimanere in tema di console targate Microsoft, sapevate che è stata annunciata la parntership tra Limited Run Games e Xbox?