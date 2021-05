Resident Evil Village: Barney il dinosauro arriva nella demo tramite mod

Mancano pochi giorni all’uscita di Resident Evil Village e la demo del gioco ha reso i fan ancora più entusiasti. Con un alto livello di raffinatezza grafica, nemici incredibili, atmosfera e meccaniche di gioco raffinate, RE Village punta a diventare uno dei migliori giochi survival horror mai creati. Nonostante la data di lancio del gioco si avvicini rapidamente, i modder hanno già iniziato a mostrare le proprie capacità con la demo, un utente di Twitter di nome Marcos RC ha trovato un modo per inserire Barney il dinosauro nella demo del gioco. Con questa mod i giocatori non possono più distinguere i diversi NPC nemici presenti della demo, poiché i fan si imbattono in Barney il dinosauro. Si spera che una mod completa sarà disponibile per i giocatori da utilizzare una volta che il gioco verrà lanciato ufficialmente.

Le mod dei videogiochi sono state un elemento di spicco all’interno delle community di gioco negli ultimi anni. I risultati sono stati impressionanti su tutta la linea e Resident Evil Village non fa eccezione. Con l’uscita di Resident Evil 7, le mod sono diventate un elemento comune all’interno della serie. Inoltre, quando il remake di Resident Evil 2 è uscito, il titolo è stato rapidamente seguito da una grande quantità di mod di Mr.X e la stessa identica cosa è successa dopo l’uscita del remake di Resident Evil 3, solo che le mod sono state fatte per Nemesis.

Al momento sembra che RE Village avrà molti più NPC con cui lavorare rispetto a Resident Evil 7, che si concentrava in gran parte sulla famiglia Baker, oltre a Ethan, Mia ed Eveline. I fan della serie sperano di vedere il ritorno di Ethan Winters, il protagonista di Resident Evil 7, così come Chris Redfield e non vedono l’ora di scoprire i nuovi misteri del titolo. Resident Evil Village sarà disponibile il 7 maggio per PC, PS4, PS5, Stadia, Xbox One e Xbox Series X / S.