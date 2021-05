Elden Ring: il recente gameplay trailer si è rivelato falso

Elden Ring continua imperterrito a essere sulla bocca di tutti nel panorama videoludico. Recentemente, un gameplay trailer è trapelato per il nuovo gioco di FromSoftware facendo il giro della rete e fornendo un primo sguardo al titolo. Presentato come l’ultimo trailer trapelato e, poiché è apparso all’improvviso, sembrava che il trailer fosse ufficiale. Purtroppo non è così.

I pochi secondi trapelati non sembrano aver soddisfatto i fan, che dovranno aspettare ancora per vedere dei gameplay del gioco. Come individuato da Reddit, il clip trapelato di sei secondi proviene in realtà da un video in ambiente 3D realizzato dall’artista 3D / concept freelance Jack Phan su ArtStation. Phan ha detto che il lavoro è stato fortemente ispirato dalla serie Dark Souls. Il video completo può essere visto di seguito tramite il canale YouTube ufficiale dell’artista. Phan ha anche detto di essere lusingato che qualcuno abbia tagliato parte del suo video per renderlo parte dei falsi rumors su Elden Ring. Anche se non vuole distruggere le speranze dei fan, l’autore ha confermato che il gameplay non è ufficiale. Inoltre, di recente, Kadokawa Corporation, la società madre di FromSoftware, ha confermato nel suo recente rapporto finanziario che pubblicherà nuovi titoli nel prossimo anno fiscale.

Il documento sembra indicare una data di lancio dell’attesissimo titolo entro il 31 marzo 2022, un’affermazione che ha ridonato speranza agli amanti delle opere From Software. L’insider ZhugeEX, tuttavia, sembra aver interpretato la notizia in modo completamente diverso, sottolineando come le informazioni all’interno del rapporto potrebbero indicare un ulteriore ritardo nella pubblicazione. Nel frattempo, si vocifera che Elden Ring sarà rivelato all’E3 2021, specialmente con Bandai Namco che ha confermato di essere presente. Ciò potrebbe significare che Elden Ring verrà lanciato dopo il 1 aprile 2022 e prima del 31 marzo 2023. Elden Ring è previsto per PlayStation 4, Xbox One e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.