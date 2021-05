Tetris Effect Connected arriverà su Steam quest’estate e la pagina dello store del gioco è ora disponibile. Come suggerisce il nome, il titolo è una versione migliorata del gioco originale con un migliore supporto per Tetris multiplayer e tanti altri contenuti.

Il gioco è uscito originalmente come esclusiva per console Xbox per un periodo limitato ed è previsto per PC e PS4 entro la fine dell’estate. Inoltre ricordiamo che lo sviluppatore Enhance ha recentemente confermato che sta lavorando a un nuovo progetto.

Ricordiamo anche di consultare la nostra recensione su Tetris Effect Connected!