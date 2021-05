Hitman 3: nuova stagione in arrivo

Dopo la rilevazione della roadmap rilsciata a marzo, IO Interactive ha ottenuto un grande successo quando hanno riavviato e rilasciato Hitman 3 nel 2021. Critici e fan hanno considerato eccellente questo ritorno e ha riscosso molto successo con un paio di sequel del frinchise.

Il nuovo titolo, infatti ha offerto un oceano di novità, con la possibilità di godere i contenuti di Hitman e Hitman 2. In settimana avremo moltissime novità sul titolo. Novità che verranno annunciato sul canale di twitch ufficiale dello studio.

Gli spettatori possono aspettarsi di vedere un nuovo trailer di Hitman 3 che include il DLC Season of Sin insieme ad alcuni dettagli di gioco con una primo occhiata alle note della patch per l’aggiornamento. Dopo la rivelazione dei contenuti si svolgerà anche una sessione di domane e risposte con il team di IO.

Join us on May 5 for the reveal of @HITMAN 3's next Season of Sin.

✅ Season Reveal Trailer

✅ Content Sneak Peek

✅ Patch Notes Preview

✅ Community Q&A

It's all on IOI Insider. 3pm CEST.https://t.co/60R7teR2Sq pic.twitter.com/H2WHQDJHh3

— IO Interactive (@IOInteractive) May 3, 2021