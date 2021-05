World of Warcraft: data di uscita per Burning Crusade Classic, rumor

La data di uscita per World of Warcraft: Burning Crusade Classic è arrivata prima dell’annuncio ufficiale. L’opzione Classic per la prima espansione di World of Warcraft arriverà quest’anno e recenti rumors hanno già suggerito la data di uscita prima del previsto. L’espansione è già disponibile da marzo come parte della closed beta con Blizzard che pubblica regolarmente nuove build. Ma quando il grande pubblico di videogiocatori potrà tornare di nuovo nelle Outland? Bene, molto presto se si deve credere al launcher ufficiale della Blizzard.

A quanto pare, il launcher accenna ad un lancio a livello globale il mese prossimo primo giugno. Secondo l’ utente di Reddit Nonbread, l’articolo è apparso solo nella pagina Heroes of the Storm del launcher e facendo clic sull’articolo collegato al sito Web di World of Warcraft Classic. In questo modo non è possibile verificare se questa immagine è ufficiale o se stiamo semplicemente guardando un’immagine falsa. Se è autentica, significa che la Blizzard intende lanciare The Burning Crusade Classic tra meno di un mese. Questa notizia sarà interessante per i fan che ipotizzano che l’imminente pre-patch di The Burning Crusade durerà solo due settimane. È interessante notare che tutto questo è in linea con la sequenza temporale dell’espansione trapelata qualche tempo fa, con una pre-patch che dura due settimane e prenderà il via il 18 maggio.

Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Se il rumor è vero, Blizzard annuncerà ufficialmente la data di uscita nei prossimi giorni. World of Warcraft: Burning Crusade Classic è stato annunciato ufficialmente durante la BlizzConline nel febbraio di quest’anno. Prima dell’annuncio, l’opzione Classic per The Burning Crusade era già trapelata tramite un comunicato stampa. World of Warcraft è disponibile per PC. Continuate a seguirci su Games Village, per maggiori informazioni.