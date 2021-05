Ashes of Creation: nuovo trailer illustra nuovi boss

La fase successiva dei test di Ashes of Creation è proprio dietro l’angolo: un’anteprima dell’alpha 1 è prevista per metà maggio, prima che venga effettivamente lanciata per tutto il mese di giugno. Fino ad allora, lo studio Intrepid continua i suoi live straeming per illustrare alcune parti del gameplay.

Nell’ultimo livestream è stato mostrato un nuovo boss raid composto da 40/60 giocatori contro un colossale drago. In questo caso i giocatori dovranno anticipare diversi attacchi del boss sopravvivendo alle fasi di rabbia del drago.

Come sappiamo, il sistema di combattimento di Ashe of Creation è attualmente in fase di revisione e, secondo il direttore creativo questa parte di sviluppo è leggermente in ritardo.