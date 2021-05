Baldo The Guardian Owls: pubblicato un nuovo gameplay video

Finalmente si torna a parlare di Baldo The Guardian Owls, l’RPG fantasy in cel-shading tutto italiano di Naps Team che fonde elementi e atmosfere provenienti da The Legend of Zelda Breath of the Wild e dalle opere dello Studio Ghibli. Infatti oggi IGN ha pubblicato un nuovo gameplay video di ben 13 minuti (che potete trovare in calce all’articolo) che ci consente di dare un’occhiata all’attesissimo gioco, la cui uscita è prevista entro quest’anno in primis su Nintendo Switch, per poi raggiungere anche PlayStation 4, Xbox One e PC. Di seguito vi riportiamo la panoramica ufficiale proveniente dal Nintendo eShop.

La profezia si è avverata: il bambino puro è venuto al mondo. La creatura senza cuore imprigionata nel sottosuolo dai gufi saggi si sta per ridestare.

si è avverata: il è venuto al mondo. La creatura senza cuore imprigionata nel sottosuolo dai si sta per ridestare. Incontra tanti personaggi simpatici e un po’ eccentrici nel fantastico mondo di Baldo The Guardian Owls , un RPG d’azione e avventura caratterizzato da rompicapi, meccaniche di gioco avvincenti e dungeon intricati , ambientato in un vasto mondo interattivo. Visita città, scopri segreti, raccogli armi e acquista oggetti che ti aiuteranno nelle tue avventure.

, un RPG d’azione e avventura caratterizzato da , ambientato in un vasto mondo interattivo. Visita città, scopri segreti, raccogli armi e acquista oggetti che ti aiuteranno nelle tue avventure. Grafica ispirata agli anime giapponesi .

ispirata agli . Un vasto mondo ricco di abitanti.

ricco di abitanti. Tanti personaggi e creature interessanti con cui interagire.

con cui interagire. Missioni secondarie, scambi e rompicapi.