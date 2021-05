Elder Scrolls Online: problema con l’interfaccia utente

Elder Scrolls Online ha riscontrato un piccolo problema su console la scorsa settimana, causando problemi con l’interfaccia utente durante il tentativo di scorrere i menu. Una soluzione alternativa è stata rapidamente rilasciata alla comunità, ma sembra che una soluzione ufficiale non arriverà fino all’8 giugno.

Come ha annunciato ZenixMax Online Studios:

A causa dei tempi di certificazione per il prossimo Blackwood Chapter e ESO Console Enhanced, non avremo più patch importanti per console prima del lancio di Blackwood e dell’aggiornamento 30.



Fino ad allora il team consiglia di utilizzare soluzioni temporanee, come uscire dall’elenco degli elementi e tornare al menu principale. Con un po’ di fortuna dovrebbe far funzionare le cose normalmente.

The Elder Scrolls Online risolverà il problema dell’interfaccia utente l’8 giugno con l’arrivo dell’aggiornamento 30. Per ulteriori informazioni sulle soluzioni alternative per il problema, visitare il sito Web ufficiale di Elder Scrolls Online.