EVE Online: un nuovo aggiornamento per celebrare il 18° anniversario

Lanciato nel 2003 e ancora molto popolare, EVE Online è un gioco diverso dagli altri quando si tratta di dedizione alla community. È stata la volontà dei giocatori a contribuire a una guerra di massa nel gioco che, sebbene sospesa per le vacanze, è tornata a pieno regime. Il gioco si aggiorna e cambia ancora regolarmente, con lo sviluppatore CCP Games che ne supervisiona la manutenzione e la crescita. Con il diciottesimo anniversario del titolo in arrivo, è stato lanciato un nuovo aggiornamento per portare nuovi contenuti e aggiornare vecchi elementi. Il nuovo update è il secondo quadrante del 2021 per il gioco. Il sistema di aggiornamento di EVE è strutturato in quadranti, a cui è rimasto fedele negli ultimi anni.

Quattro importanti aggiornamenti vengono implementati nel corso di un anno, ciascuno con un tema specifico che inizia, termina o estende le narrazioni in corso. Il quadrante precedente, Reigns, ha introdotto un nuovo strumento di ricerca e creazione di flotte per i giocatori. Il nuovo quadrante, è denominato Foundation ed è disponibile con nuovi eventi a tema attorno ai quattro imperi unici che governano il mondo di EVE Online, separati dalle fazioni create dai giocatori. Questa non è l’unica novità importante, poiché sono in arrivo un nuovo monumento, nuovi siti di esplorazione e una battaglia gratuita per tutti i 18 giocatori, senza dubbio in onore del diciottesimo anniversario del gioco. Sebbene siano certamente attività PVE interessanti, non si possono paragonare agli aggiornamenti ricevuti con Phoenix, l’ultimo quadrante del 2020, che ha rimodellato completamente la galassia di EVE Online.

Inoltre questo aggiornamento aggiunge anche una buona quantità di materiale PVE, PVP. Ovviamente, la battaglia non è l’unica cosa che la community di EVE Online sta preparando. CCP Games ha recentemente lanciato un programma di partnership per i creatori di contenuti riguardanti EVE Online. Il nuovo aggiornamento è disponibile gratuitamente dal 4 maggio. EVE Online è disponibile su PC.