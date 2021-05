Xbox e Microsoft insieme per la festa della mamma: le 5 idee regalo perfette

La festa della mamma si sta avvicinando e in molti potrebbero essere a corto di idee per eventuali regali. Che abbiate o meno una mamma gamer/nerd o una madre impegnata con in smartworking, Microsoft ha deciso di proporre una serie di idee da prendere in considerazione, tra cui anche regali a tema Xbox, Di seguito i suggerimenti!

Xbox Wireless Controller – Electric Volt e Daystrike Camo in edizione speciale

Annunciate lo scorso 25 marzo, le nuove varianti cromatiche Electric Volt e Daystrike Camo vanno ad aggiungere un tocco di personalità al nuovo Xbox Wireless Controller e non possono mancare tra i must-have della mamma gamer che ama immergersi in coinvolgenti sessioni di gioco, da sola o in compagnia dei propri cari. Nello specifico, l’Xbox Wireless Controller – Electric Volt è caratterizzato da una colorazione giallo intenso, mai vista su nessun hardware Xbox, mentre l’edizione speciale Daystrike Camo, acquistabile a partire da oggi 4 maggio, vanta un tema mimetico con sfumature che vanno dal rosso intenso, al grigio e al nero, aggiungendo un tocco di stile al celebre controller firmato Xbox. Comodo e performante, è possibile personalizzare la mappatura dei pulsanti del Wireless Controller in base alle proprie necessità, collegandolo a qualsiasi auricolare compatibile con il jack per cuffie audio da 3,5 mm. Oltre alle console Xbox Series X|S, il nuovo Controller Wireless Xbox è anche compatibile con Xbox One, PC Windows 10 e dispositivi Android che li supportano.

Prezzo Xbox Wireless Controller – Electric Volt : € 59,99

Prezzo Xbox Wireless Controller – Edizione Speciale Daystrike Camo : € 64,99

Xbox Series S: prestazioni innovative nella console Xbox più piccola di sempre

Poco spazio ma tanta voglia di giocare? Ecco a voi la console Xbox Series S, l’hardware più piccolo mai progettato da Xbox, disponibile a un prezzo accessibile. Regalo perfetto per chi desidera rendere felice la propria mamma e offrire il massimo dell’intrattenimento a tutta la famiglia, Xbox Series S è priva di lettore di dischi ed include una CPU 8 core Zen 2, che garantisce la velocità e le performance della nuova generazione. Progettata per far girare giochi a 1440p fino a 60FPS, Xbox Series S è ideale per immergersi in avventure videoludiche grazie a Xbox Game Pass, un catalogo istantaneo con più di 100 giochi di grande qualità, EA Play, Gold e molto altro ancora.

Prezzo Xbox Series S : € 299,99

Surface Laptop 4: stile, prestazioni e velocità per tutte le tue attività

Sempre connessa, operativa e aggiornata sulle ultime tendenze – tecnologiche e non solo. Il nuovissimo Surface Laptop 4 è il regalo perfetta per la mamma alla ricerca di un dispositivo glamour e performante da sfoggiare in ufficio o mentre fa smartworking. Conservando il design iconico, la cura dei dettagli e i materiali del modello precedente, Surface Laptop 4 è disponibile nella versione con display touchscreen 3:2 PixelSense da 13,5” o nel modello da 15”, con finiture di metallo nell’elegante colorazione nera o platino, impreziosito dal tocco unico dell’Alcantara. Scegliendo tra un processore Intel Core di undicesima generazione oppure un processore mobile AMD Ryzen™ con Radeon Graphics Microsoft Surface Edition (8 core), Surface Laptop 4 è in grado di garantire un’esperienza di utilizzo fluida, perfetta per rispondere a tutte le esigenze moderne di multitasking.

Prezzo Surface Laptop 4 da 13,5’’ : a partire da € 1149

Prezzo Surface Laptop 4 da 15’’ : a partire da € 1499

Surface Go 2: il 2-in-1 perfettamente portatile, con Surface Keyboard in Poppy Red

Dotato di un touchscreen da 10,5 pollici, una risoluzione superiore e una batteria di lunga durata, Surface Go 2 è perfetto per rimanere connessi con la propria famiglia, anche a distanza. Il dispositivo è disponibile sul mercato con diverse opzioni di configurazione ed integra Studio Mics, una soluzione con doppio microfono per una maggiore nitidezza della voce e riduzione dei rumori di sottofondo, e una videocamera frontale da 5MP, che assicura video nitidi anche in condizioni di scarsa luminosità. E, per gli amanti del rosso, è inoltre disponibile un’esclusiva Surface Keyboard in Alcantara nella colorazione Poppy Red.