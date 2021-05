Wreckfest: da oggi nuovo off-road car pack

Wreckfest si aggiorna oggi con un update gratuito e uno a pagamento, incluso nel season pass #2, il Super Truck Shodown.

L’aggiornamento gratuito include:

– Una nuova stagione di tornei: Super Truck Showdown

– Una nuova pista: Rattlesnake Racepark

– Nuove sfide e ricompense

Il Car Pack include:

– Trooper: questa leggendaria bestia americana è costruita per durare e vi porterà all’inferno dei fuoristrada con ritorno senza bisogno di sudare.

-Trophy Runner: questo super camion su misura darà del filo da torcere a tutti sulla strada.

– Sandstorm: questa macchina spietata mangia la terra come se non ci fosse un domani ed eccelle su tortuose piste fuoristrada con curve strette

Il pacchetto auto fuoristrada è il quarto pacchetto auto e fa parte del Season Pass n. 2, che include 12 nuove auto, distribuite in quattro DLC. Come scritto anche nell’aggiornamento sulla pagina Steam del gioco, gli sviluppatori stanno anche lavorando attivamente per migliorare l’esperienza di gioco in base ai feedback dei giocatori e l’aggiornamento odierno contiene una serie di miglioramenti aggiuntivi e correzioni di bug. Qui potete vedere l’intera patch note.

Lasciandovi al filmato vi ricordiamo che Wreckfest è disponibile su PC, PlayStation 4 eXbox One, arriverà su PlayStation 5il primo giugno, ed è prevista l’uscita anche su Xbox Series X e S.