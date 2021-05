Zombie Army 4 Dead War: disponibile Terminal Error

Da oggi è disponibile il primo contenuto del Season Pass 3 di Zombie Army 4 Dead War, lo sparatutto in terza persona di Rebellion. Si tratta di Teminal Error, e questa è la sua descrizione:

Potresti aver abbattuto un Undead Zeppelin, ma il combattimento non finisce mai nella più ampia missione della campagna di Zombie Army 4! Combatti in una vasta area aperta, mentre scopri la destinazione di una trasmissione orribile: una misteriosa base nelle coste italiane. Può la squadra porre fine a queste sinistre macchinazioni o la costa mieterà altre vittime?

Terminal Error è la prima missione in Return to Hell, un inquietante campagna di Zombie Army 4: Dead War Campaign in tre parti!

Esplora un nuovo terrificante luogo in questa missione da 1 a 4 giocatori, completa di nuovi tipi di nemici, oggetti collezionabili e molto altro! Potresti aver sconfitto il terrore dei cieli, ma i morti non muoiono!

Oltre ad Alpine Blitz, oggi sono disponibili molti altri contenuti nuovi di zecca per i fan di Zombie Army 4, tra cui:

• Vestiro di Marie “undercover”

• Pack copricapo zombie

• Skin per armi elementali

• Pack pistola M1934

• Pacck charm zombi

Ricordandovi che Zombie Army 4 Dead War è disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Xbox Stadia, potete vedere il filmato del nuovo contenuto a questo link.