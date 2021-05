The Coalition: non solo Gears of War

Oltre al prossimo Gears of War, per il quale The Coalition ha già cominciato le assunzioni (come vi avevo già riportato negli scorsi giorni), ci sarebbero altri progetti in lavorazione. Al momento il tutto è solamente un rumor, però riportato da una fonte molto attendibile, ovvero il giornalista Jeff Grubb, da sempre molto vicino all’ambiente Microsoft.

Grubb ha parlato di come The Coalition oltre appunto al prossimo Gears of War, di cui al momento non si sa molto, ci sia almeno un’altra IP in lavorazione. Si tratta di un progetto completamente inedito, di cui non si conoscono ancora i dettagli. Stando però alle parole del giornalista, che ha raccolto alcuni rumor da sue fonti vicine, potrebbe essere un nuovo gioco ambientato nell’universo di Star Wars.

Purtroppo, almeno per ora, non ci sono conferme o smentite in merito. Grubb infatti è infatti riuscito solamente a raccogliere alcune informazioni in merito, senza però aver approfondito troppo. Stando sempre alle voci di corridoio riportate, non è neanche sicuro che l’uscita del nuovo progetto potrebbe verificarsi dopo il prossimo capitolo della saga shooter destinata alla console Microsoft.

Almeno per ora, dunque, tutte le informazioni presenti in rete non sono altro che rumor. Per questo motivo vi invitiamo a prendere il tutto con le pinze. Forse l’occasione per fare un po’ di chiarezza ci sarà a giugno, nell’ambito dell’E3 2021, dove Xbox terrà un virtual showcase. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori dettagli in merito.