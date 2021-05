Dead Island 2 potrebbe essere esclusiva Epic Games Store

Sono circa 7 anni che Dead Island 2 è sparito. Deep Silver non ha ancora saputo confermare lo sviluppo né lo stato del nuovo titolo, anche se un nuovo rumor lo vedrebbe in uscita prossimamente per PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S e PC. Ed è proprio di quest’ultima piattaforma di cui oggi parliamo, considerando che l’ultimo leak in merito al gioco potrebbe coinvolgere anche Epic Games e il suo store virtuale.

Nei documenti presentati alla corte californiana nella disputa legale tra Epic Games e Apple, infatti, tra i mille documenti consegnati alla corte Statunitense ne esiste uno con i risultati di un sondaggio fatto tra i giocatori registrati all’Epic Games Store in merito ai giochi più attesi. Dead Island 2 non solo compare, ma è anche cerchiato di rosso e come riportato all’inizio del documento, appunto solo i nomi in rosso sono esclusive Epic Games Store.

Oltre al gioco di casa Deep Silver, anche Saints Row 5 viene citato come esclusiva. Considerando che il publisher ha già preso accordi con Epic Games per la release di Shenmue III proprio sull’Epic Games Store, non sarebbe da escludere che anche i due prossimi giochi, nel caso venissero lanciati, non possano approdare proprio sullo store ddella casa statunitense. E voi invece che ne pensate? Sarà possibile vedere tutti i due i giochi in esclusiva? Fateci sapere la vostra opinione lasciando un commento alla notizia.