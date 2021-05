Apsulov: End of Gods arriva su console: trailer e finestra di lancio

Dopo la pubblicazione su Steam, Apsulov: End of Gods si appresa a sbarcare anche su console. L’annuncio è arrivato direttamente dallo studio dis viluppo svedese, responsabile del titolo horror ambientato in territori norreni, ovvero Angry Demon Studio. Il titolo, pubblicato oramai quasi due anni fa su PC (via Steam) arriverà praticamente su tutte le console.

Per permettere l ‘uscita di Apsulov: End of Gods, lo studio ha stretto una collaborazione con Digerati, un publisher dedicato al mondo dei giochi indipendenti. Il titolo sarà disponibile digitalmente per tutte le console, ovvero Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4 e PlayStation 5. Per celebrare l’annuncio è stato pubblicato un filmato, che potete trovare come di consueto in calce alla notizia.

Oltre alla release digitale, il titolo di casa Angry Demon Studio arriverà anche in versione fisica per PlayStation 5 e PlayStation 4. Il tutto grazie alla collaborazione tra Perp Games e Digerati. Le versioni fisiche includeranno il gioco e le versioni digitali dell’artbook e della sound track.

Il gioco merita assolutamente di esistere in versione fisica come in digitale e siamo contenti di poter lavorare con Perp Games per renderlo possibile.

Non ci resta dunque che lasciarvi al trailer: vi ricordiamo di restare sintonizzati su GamesVillage per non perdervi nessuna novità in arrivo dal mondo dei videogiochi. E a proposito di vichinghi, avete già provato Valheim?