Sunset Overdrive: Sony ha registrato il marchio

Sunset Overdrive è stata una delle esclusive di punta Microsoft nel primo anno di vita di Xbox One. Il futuro dell’IP è in dubbio ormai da diverso tempo, e anche se Sony ha fatto sua la proprietà quando ha acquisito Insomniac Games facendolo diventare un first-party, non è chiaro se l’azienda giapponese intendesse farci qualcosa.

Ora tuttavia un nuovo sviluppo nella faccenda potrebbe suggerire qualcosa in futuro, con un marchio per Sunset Overdrive che è stato recentemente registrato da Sony. Questo potrebbe non significare nulla di concreto, ma si può quantomeno sperare che ciò significhi che il gioco potrebbe arrivare in qualche modo sulle console Sony, ossia PlayStation 4 e PlayStation 5. E forse, con Sony che possiede l’IP, forse si potrebbe vedere anche un sequel in un futuro non troppo lontano.

Per quel che può valere, Drew Murray, director di Sunset Overdrive, è tornato di recente a Insomniac Games dopo aver trascorso un po’ di tempo presso con lo studio The Iniziative per lo sviluppo del thriller Perfect Dark.

Questa la descrizione del gioco attraverso lo store Xbox:

Sunset Overdrive trasforma un ambiente aperto apocalittico nel tuo terreno di gioco tattico: sfreccia, grinda, e corri sui muri di Sunset City, usando un arsenale non convenzionale e devastante. Grazie all’iper agilità, ad armi uniche e ad abilità speciali personalizzabili, Sunset Overdrive riscrive le regole degli sparatutto. Scopri un’avventura esplosiva e irriverente ambientata durante la fine del mondo!