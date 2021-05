Wonder Boy Asha in Monster World: svelate le date d’uscita occidentali

Vi abbiamo presentato Wonder Boy Asha in Monster World con il suo trailer di debutto e ora siamo qui ad informarvi riguardo la data d’uscita occidentale del remake del platform da parte di ININ Games e Studio Artdink.

Vi interesserà sapere, innanzitutto, che la produzione è in arrivo sia in versione digitale che retail per quanto concerne le versioni Nintendo Switch e PS4. La versione fisica, con tanto di titolo originale in più, costerà €39.99 mentre, la versione digitale e senza originale al suo interno, costerà €34.99.

Ora però, le date d’uscita, no? Wonder Boy Asha in Monster World è previsto per PC, Switch e PS4, arriverà per la prima il 29 giugno mentre, per la console Sony e l’ibrida di Nintendo, la pubblicazione avverrà un giorno prima, il 28 giugno in Europa,Nord America e Australia.