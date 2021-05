Sky Beneath: sviluppatori pubblicano una demo per PC

Mindhaven Games, studio di sviluppo indie, presentò un curioso titolo puzzle-adventure lo scorso anno, Sky Beneath. Da allora, in realtà, non hanno lasciato molte informazioni al pubblico ma, nelle ultime ore, hanno finalmente presentato una novità di tutto rispetto.

Infatti, la produzione attualmente in sviluppo, è adesso giocabile tramite una demo disponibile su Steam (il quale si arricchirà di un ulteriore, nuovo titolo, come potete vedere qui). Vi basti sapere che il gampelay di Sky Beneath è fondato sull’uso della gravità, elemento che risulterà centrale per superare le varie sfide che vi si pareranno davanti.

Di stampo sci-fi, la trama promette di prendervi sin dall’inizio, la quale vi porterà a diventare un esploratore di nuovi e interessanti mondi. Vi lasciamo alla descrizione del titolo e al trailer pubblicato appositamente per l’annuncio della demo di Sky Beneath, previsto per quest’anno su PC.

Questo platform puzzle narrativo ti mette nei panni di Cassie, un intrepido spazzino in cerca di pezzi in strutture minerarie abbandonate. Parti per un’avventura con il tuo amico inventore Annie, prendi il controllo della gravità e risolvi enigmi impegnativi in un misterioso ambiente sci-fi.