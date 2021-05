Project CARS 3: ora disponibile il nuovo e ultimo DLC

Anni fa arrivò con prepotenza sul mercato videoludico un nuoov franchise per gli amanti delle corse a 4 ruote. Bandai Namco, affiancata dal talentuoso team Slightly Mad Studios, presentò Project CARS, arrivando ad oggi con la sua terza e milgiorata iterazione. Project CARS 3 tuttavia, sta per arrivare all’apice del suo ciclo vitale, rendendo ora disponibile il quarto e ultimo DLC, dopo il Power Pack dello scorso marzo.

Electric Pack, questo il nome del contenuto aggiuntivo disponibile ora per PS4, Xbox One e PC come parte del Season Pass o acquistabile separatamente, porta quattro veicoli direttamente dal futuro delle macchine elettriche: 2020 Porsche Taycan Turbo S, la 2020 Volkswagen ID.R, la 2019 Nio EP9, e, per la prima volta in un gioco di corse, la 2020 Audi AI RACE.

Inoltre, il suddetto pacchetto, contiene anche un nuovo circuito gratuito per tutti i giocatori. Stiamo parlando del tracciato olandese di Zandvoort, disponibile in 3 configurazioni diverse. Vi lasciamo qui sotto tutti i dettagli del caso e, a seguire, un nuovo trailer.

Auto:

La 2020 Porsche Taycan Turbo S, una vettura che esprime “tutta l’anima elettrica di Porsche”: 750 CV, da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e 1,3G in piena accelerazione.

La 2020 Volkswagen ID.R è la prima auto a infrangere la barriera degli 8 minuti a Pikes Peak e ha girato al Nürburgring con un incredibile 6:05.336, il veicolo elettrico più veloce del mondo.

La 2020 Audi AI:RACE è una concept car Audi di design e tecnica completamente elettrica con 765 CV in modalità boost e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in poco più di 2 secondi. Prestazioni da vera LMP1.

La 2019 Nio EP9 detiene il record mondiale per le auto di serie su molti circuiti in tutto il mondo e raggiunge la strabiliante velocità di 350 km/h.

In più: