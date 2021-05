Life is Strange True Colors: nel nuovo video si parla di Gabe

Deck Nine Games e Square Enix continuano a far uscire filmati su Life is Strange True Colors. Era infatti stato pubblicata la scena d’apertura, poi è toccato al video che introduceva la protagonista Alex. Poco fa invece, sui canali social del gioco è stato fatto uscire un nuovo video, dal titolo Meet Gebe, incentrato sul fratello della protagonista.

Questo il testo che accompagna il video: “Gabe Chen è il fratello maggiore di Alex, la protagonista di Life is Strange: True Colors. Dopo aver dato una svolta alla sua vita trasferendosi a Haven Springs, invita Alex a stare con lui per riconnettersi dopo otto anni che non si vedono.”

Lasciandovi al filmato qui sotto vi ricordiamo che il gioo sarà disponibile dal 10 settembre su PC (Steam), PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One. Intanto, qualora lo vogliate, potete andate pure a leggere la nostra anteprima per saperne di più su questo titolo.