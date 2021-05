Fortnite: i fan urlano al processo Apple vs Epic

A luglio 2020 la scure di Apple si è abbattuta su Fortnite. Il colosso di Cupertino ha eliminato il gioco dall’App Store, perché Epic Games aveva introdotto un sistema di pagamento per le microtransazioni interne saltando la società ed evitando dunque di pagare una percentuale alla società della Mela su ogni acquisto. Oggi, a poco meno di un anno di distanza, si è aperto il processo, forse non nel migliore dei modi.

La causa tra Apple ed Epic Games ha già portato a svelare al pubblico alcuni importanti piani, tra cui l’esclusività sullo store di Epic di Dead Island 2. Ora però si è aggiunto anche un errore tecnico non di poca importanza: il processo infatti è ascoltabile da chiunque, poiché si tratta di una causa pubblica ma qualcuno in fase di regia si è dimenticato di mutare i microfoni dei partecipanti. Questo ha prodotto un continuo urlo da parte dei fan più giovani, che hanno urlato Free Fortnite per circa 20 minuti.

Non solo slogan: molti ragazzi hanno approfittato di questo piccolo errore per pubblicizzare il loro canale YouTube. Alcuni di loro hanno anche riprodotto la musica di Travis Scott, rapper statunitense che ha una lunga storia di partnership con il Battle Royale di casa Epic Games. Non vi sembra un inizio decisamente in linea con i tempi che stiamo vivendo? Fateci sapere la vostra lasciando un commento alla notizia.