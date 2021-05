Killer Instinct: manca solo una chance per il nuovo capitolo

Assente oramai da ben 4 anni, Killer Instinct potrebbe in un futuro tornare. A svelarlo è iron Galaxy, sviluppare dell’ultimo capitolo. Al momento non c’è ancora nulla di certo ma a svelare il pensiero dello studio ci ha pensato Shekhar Dhupelia, in una recente intervista.

Stando alle parole di Shekhar Dhupelia, il team di sviluppo non ha ancora concluso con Killer Instinct. Si tratta infatti di un IP molto nota e loro stessi hanno amato lavorarci sopra e hanno stretto anche un ottimo supporto con la community,, tanto che ancora oggi i giocatori chiedono aggiornamenti in merito al gioco ed eventuali nuovi contenuti. Questi motivi per cui, nel caso ci fosse la possibilità di tornare a lavorare nuovamente sull’IP, Iron Galaxy non si tirebbe indietro.

Come ogni opportunità che si presenta sulla nostra strada, se Killer Instinct si ripresentasse, lo prenderemo sicuramente in considerazione.



Ora dunque la palla spetta a Microsoft. Se caso mai la casa di Redmond decidesse in un futuro di tornare a lavorare nuovamente sul franchise, non è escluso che prossimamente proprio Iron Galaxy non possa nuovamente incrociare la via dell’IP, rendendo così soddisfatta la community. Ricordatevi di restare sintonizzati su GamesVillage per tutti gli aggiornamenti in merito al mondo dei videogiochi.