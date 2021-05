Fortnite: ondata di nuove skin in arrivo secondo alcuni documenti inerenti al caso Apple vs Epic Games

Nell’ultimo periodo, la creazione punta di diamante di Epic Games, Fortnite, attualmente al centro del processo Apple vs Epic Games, ha visto arrivare una mole di skin di grosso calibro. Personaggi di rilievo come Master Chief, Kratos e Aloy hanno fatto la loro comparsa tra i campi di battaglia del giocatissimo titolo.

Stando a dei documenti legali pubblicati proprio da Epic Games (principalmente per la vicenda legale sopra citata), pare che tantissimi altri personaggi, e non certo meno famosi di quelli precedentemente menzionati, tutt’altro, siano attesi all’interno del battle royale, ovviamente sottoforma di skin. Tra questi, figurano nomi di enorme importanza, come Samus Aran di Metroid, così come nomi di vere leggende del basket, Zion Williamson e LeBron James.

Facendo maggior caso a queste ultime due, è possibile che vi sia una più grande collaborazione tra NBA ed il publisher. Oltretutto, le più recenti skin inserite all’interno di Fortnite fanno la loro comparsa sul documento allegato sopra: vedasi Terminator e Sarah Connor. Ergo, possiamo prendere proprio quest’ultima parte come possibile conferma dell’arrivo (o che sia almeno nei piani dell’immediato futuro) di nuove skin. Intanto, GamesVillage vi terrà ovviamente informati riguardo quello che, al momento, risulta essere un processo tra due colossi.