Flashback 2: Microids annuncia che è il gioco è in sviluppo!

Paul Cuisset e Microids sono lieti di annunciare che lo sviluppo di Flashback 2 per PC e console è iniziato! A realizzarlo sarà un team guidato dallo stesso Paul Cuisset: Flashback 2 sarà un action platform che vedrà ancora una volta protagonista Conrad B. Hart, il personaggio principale del primo storico titolo.

Pubblicato quasi tre decenni fa, Flashback ha anticipato i tempi, offrendo ai giocatori un gameplay innovativo caratterizzato da una animazione dei personaggi mozzafiato. Una vera pietra miliare e assolutamente senza rivali quando uscì nel 1992, il gioco è entrato nella leggenda anche per la sua trama ricca e coinvolgente. Lo scorso anno Flashback è tornato inoltre con la sua edizione 25th Anniversary!

Realizzare il sequel di Flashback è davvero un onore per Stéphane Longeard, CEO di Microids, che ha dichiarato:

“Siamo davvero entusiasti di poter offrire ai fan il sequel di questo capolavoro della storia dei videogiochi. In Microids, ci impegniamo per la realizzazione di progetti che esaltino il talento degli autori. Paul Cuisset è nella hall of fame dei creatori di videogame, e siamo orgogliosi di lavorare fianco a fianco con lui e il suo team su questo progetto”.