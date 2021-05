One Piece: emergono le prime bozze di Okiku

One Piece è senza dubbio una delle opere più ricche, ampie e complesse dellì’intera storia dei manga e degli anime shonen, soprattutto a livello di personaggi. Durante ognuna delle innumerevoli saghe della sua opera ultraventennale, Eiichiro Oda ha sempre inserito un supporting cast fatto di straordinari personaggi tutti da scoprire, in grado di interessare lettori e spettatori mentre incrociavano il cammino di Monkey D. Luffy e dei suoi compagni.

Questo è sicuramente il caso dei Nove Foderi Rossi, i più grandi samurai di Wano, allievi e fedeli vassalli di Kozuki Oden (di cui proprio in questo periodo l’anime sta affrontando il complesso flashback) e in particolare di Okiku.

I Foderi sono stati, finora, una parte fondamentale dell’arco narrativo di Wano, nel loro disperato tentativo di vendicare la memoria del loro maestro e di realizzare contemporaneamente il suo sogno, quello di aprire le frontiere dell’isola al mondo, liberandola dal giogo dello shogun Orochi e di Kaido. Okiku è probabilmente uno dei foderi più interessanti, anche a livello di character design, tanto da essersi meritata l’onore di arrivare, come personaggio DLC, su One Piece Pirate Warriors 4.

Ora i primi schizzi del character design della samurai sono emersi in rete grazie all’utente Twitter @newworldartur, che ha condiviso un’immmagine (che trovate in fondo all’articolo) delle prime bozze del personaggio, disegnate di suo pugno da Oda stesso preparazione della saga di Wano, che si sta affermando come una delle migliori dell’intera serie.

Wano è l’omaggio definitivo di Oda al Giappone: una saga completamente ispirata al paese del Sol Levante e al suo periodo feudale, all’interno della quale si sta snodando lo scontro decisivo tra Luffy e Kaido. Con la fine del manga che potrebbe essere sempre più vicina (Oda continua a dire che mancano soltanto cinque anni), l’esito di questa guerra sarà più importante che mai.