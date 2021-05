My Hero Academia domina le classifiche streaming in Giappone

My Hero Academia è, senza alcun dubbio, uno degli anime del momento, e il suo successo non sta facendo altro che crescere in questo periodo. Con l’uscita della quinta stagione, l’esordio della mostra celebrativa (che ha portato a una cascata di complimenti da parte di altri mangaka), e i nuovi dettagli sulla terza pellicola ispirata alla serie che continuano a emergere, la serie di Kohei Horikoshi è assolutamente sulla cresta dell’onda.

E a dimostrarlo arrivano anche i numeri relativi alle visioni in streaming del pubblico nipponico. Sulla versione giapponese di Amazon Prime Video infatti, la quinta stagione di My Hero Academia si piazza come il secondo show più visto della piattaforma, dietro soltanto a Dragon Quest the Adventure of Dai.

Per quanto riguarda Netflix, anche qui My Hero Academia occupa il secondo posto, dietro al dramma coreano Vincenzo, che si sta rivelando un vero e proprio fenomeno. Del resto il dominio quasi assoluto della serie di Kohei Horikoshi non è nulla di inaspettato: l’attesa intorno alla quinta stagione dell’anime era palpabile, e ora la serie di Horikoshi ha riempito il vuoto lasciato dalla quarta stagione de L’attacco dei giganti, che sarà in pausa fino all’inverno 2022.

In Italia, l’unico modo per seguire la quinta stagione in contemporanea con il Giappone è attraverso la piattaforma Crunchyroll, che pubblica regolarmente i nuovi episodi. Siete pronti ad immergervi nello scontro tra la 1-A e la 1-B del liceo Yuei? Preparatevi, perché questo è soltanto l’inizio!