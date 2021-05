Call of Duty: svelato il team che lavora al capitolo del 2021, sarà next-gen

Siamo tutti in trepidante attesa di scoprire il nuovo Call of Duty del 2021, e mentre aspettiamo l’arrivo del reveal ufficiale, ci ha pensato la stessa Activision a diffondere i primi dettagli sul nuovo capitolo del franchise. La prima notizia importante che apprendiamo è legata al team che sta curando il nuovo sparatutto: Sledgehamer Games!

Inoltre, parliamo di un gioco che sarà totalmente next-gen! Ciò non significa che il nuovo titolo del franchise verrà pubblicato esclusivamente su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC, lasciando a mani vuote gli utenti in possesso di una console old-gen, ma che con ogni probabilità includerà della feature esclusive destinate alla generazione attuale di console. Tra gli altri dettagli emersi, abbiamo appreso anche del periodo d’uscita dell’FSP, ossia il “solito” autunno 2021. Infine, il prossimo COD “si integrerà e migliorerà l’ecosistema Call of Duty”.

In attesa di ulteriori dettagli e della data di presentazione del gioco, precedenti rumor parlano di un capitolo che si chiamerà Vanguard. Ma sarà davvero così?

Activision says the game is “looking great” and is being “built” to take advantage of next-gen platforms across all modes.

On track for Fall 2021 release, with more information to be announced in the months ahead.

— Call of Duty News (@charlieINTEL) May 4, 2021