Made in Abyss Binary Star Falling into Darkness: annunciato per PS4, Switch e PC

Grandi notizie per gli appassionati di. anime e manga! Spike Chunsoft ha infatti annunciato con un teaser trailer Made in Abyss Binary Star Falling into Darkness, nuovo action RPG 3D ambientato nel fantastico mondo della tanto acclamata serie di Made in Abyss. Il gioco uscirà nel 2022 – grazie a Numskull Games – su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC tramite Steam.

Made in Abyss è un manga fantasy di Akihito Tsukushi, pubblicato su WEB Comic Gamma (Takeshobo) dal 2012. La giustapposizione unica del suo stile artistico delicato con una trama oscura e brutale è stato l’elemento chiave che ha saputo coinvolgere ed appassionare milioni di fan. Una versione anime per la TV è andata in onda nel 2017, seguita da una compilation nel 2019 e da un film cinematografico completamente nuovo nel gennaio 2020, periodo nel quale è stato anche annunciato un sequel della serie anime, cosa che ha generato ancora più hype negli appassionati.

Nel nuovo action RPG scenderemo nel mondo dark fantasy dell’Abisso e cresceremo attraverso la nostra esperienza nelle sue profondità. Avremo non solo la possibilità di rivivere l’esperienza mostrata dall’anime grazie alla Modalità Storia, ma anche quella di esplorare una storia originale scritta ovviamente sotto la supervisione dell’autore della serie, Akihito Tsukushi. Rivedremo dunque gli amati personaggi di Made in Abyss, grazie anche alla presenza di cutscenes completamente doppiate dal cast orignale dell’anime.

La storia originale di Made in Abyss Binary Star Falling into Darkness si svolge molti giorni dopo la partenza di Riko e Reg per l’Abisso, unico baratro del mondo rimasto ancora inviolato e palcoscenico di molte avventure e, sopratutto, sparizioni… e tra i nuovi protagonisti degli eventi che verranno narrati c’è anche un anonimo Cave Raider.

Sembra davvero interessante e non vediamo l'ora di saperne di più!