League of Legends: Riot Games al momento non prevede beta test per Project L

L’ universo di League of Legends sta crescendo rapidamente, con Riot Games che ha lanciato diversi nuovi giochi negli ultimi due anni. Oltre a LoL, Riot ora supporta Teamfight Tactics, Legends of Runeterra e Valorant. Un gioco che non arriverà così presto, tuttavia, è il nuovo titolo di combattimento di Riot Games ispirato a League of Legends e denominato Project L.

Il gioco è una delle prossime uscite più attese. I fan dei giochi di combattimento sono entusiasti che un altro importante sviluppatore di giochi entri in scena, sebbene siano anche una community molto esigente, quindi mettere il gioco nelle mani dei giocatori il prima possibile, può portare Project L ad un successo immediato. Purtroppo, Riot ha confermato che, nonostante le voci precedenti, il Project L non arriverà presto e di conseguenza non arriverà nessuna beta nel 2021, secondo gli sviluppatori.

La notizia arriva da Tom Cannon, CEO di Radiant Entertainment. Cannon ha condiviso su Twitter la notizia dicendo che mentre lo sviluppo procede come previsto, con molti dei sistemi di base del gioco in atto, c’è ancora molto lavoro da fare. Pertanto, l’attuale programma non prevede alcun beta test pianificato per Project L nel 2021. Cannon continua affermando che n aggiornamento degli sviluppatori per il picchiaduro sarà condiviso verso la fine di quest’anno, quindi ci saranno novità in arrivo entro la fine del 2021. Questa notizia, permette ai fan di capire che c’è ancora molto da sviluppare prima che il gioco sia pronto. Riot quasi sicuramente assicurerà che Project L sia un’esperienza raffinata e commerciabile prima che sia disponibile in beta.

Project L è solo uno dei progetti in fase di sviluppo di Riot. Tra i vari titoli ancora in sviluppo c’è Project F, un gioco di azione / hack and slash, un progetto MMO senza nome basato su League of Legends e Ruined King: A League of Legends Story, che dovrebbe essere lanciato nel 2021. C’è anche un nuovo programma Netflix chiamato Arcane che verrà lanciato entro la fine dell’anno. Per i fan di League of Legends , c’è molto da aspettarsi. Project L è in fase di sviluppo.