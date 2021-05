Baldo The Guardian Owls: nuovo video dedicato all’esplorazione e al combattimento

Anche oggi si torna a parlare di Baldo The Guardian Owls, l’RPG fantasy dell’italiano Naps Team che arriverà entro il 2021 in primis su Nintendo Switch, per poi raggiungere anche PlayStation 4, Xbox One e PC. Il gioco Zelda-like e dal design che rievoca personaggi e atmosfere provenienti dalle opere dello Stuio Ghibli torna a mostrarsi in un nuovo gameplay video (che potete trovare in calce all’articolo) dalla durata di ben 12 minuti.

Il filmato, pubblicato anche stavolta da IGN, si focalizza sull’esplorazione e sul combattimento dei dintorni del villaggio di Rodia, a differenza di quello rilasciato ieri che si concentrava sul gioco all’interno delle città e sulle quest secondarie.

Baldo The Guardian Owls aveva un’uscita prevista originariamente per l’estate scorsa, ma è stata rimandata probabilmente anche a causa della pandemia. Tuttavia, attraverso twitter gli sviluppatori hanno sempre provveduto a rassicurare i fan sul continuo proseguimento dei lavori al gioco, tanto che recentemente hanno addirittura postato un tweet in cui affermando che “Baldo sta per accadere“. Che dire, speriamo arrivi presto il fatidico annuncio della data di rilascio!